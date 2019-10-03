Администрация Саратова и перевозчики не смогли обжаловать решение УФАС в апелляции

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Саратовской области, который отказался отменить решение УФАС в отношении администрации Саратова, МКУ «Транспортное управление», АО «Автокомбинат-2» и АО «Межгородтранс». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что выигравшие объявленный мэрией в 2014 году конкурс перевозчики - АО «Автокомбинат-2» и АО «Межгородтранс» - не осуществляли перевозки самостоятельно, а привлекли к этой деятельности других субъектов. Это является нарушением положений и документации об отборе.

При этом организатор и МКУ «Транспортное управление» контроль за соблюдением условий договоров не осуществляли.

Они признаны решением Саратовского УФАС нарушившими закон «О защите конкуренции». Решение было обжаловано в судебном порядке, однако две инстанции подтвердили его правоту.

Марина Ковалева