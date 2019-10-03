Сеть газовых заправок в Удмуртии планируют увеличить почти в три раза

До 2024 года в Удмуртии планируют построить 25 газовых заправочных станций. В настоящее время в республике построено девять таких заправок. Об это написал министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев на своей странице в Facebook.

Господин Лашкарев написал, что он принял участие в отраслевом совещании на тему «Опережающее развитие инфраструктуры — стратегия развития рынка газомоторного топлива» в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. По итогам совещания Удмуртию включили в 27 регионов России, реализующих программу по развитию рынка газомоторного топлива. На реализацию самой программы из федерального бюджета выделят 50 млрд руб. до 2024 года.