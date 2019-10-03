Двух жителей Удмуртии оштрафовали за оскорбление инспекторов ДПС в соцсетях

Суд Балезинского района оштрафовал двух местных жителей за оскорбление сотрудников ДПС в соцсетях. Каждому назначили штраф в размере 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. Они признали свою вину в полном объеме.

Одним из подсудимых был 18-летний гражданин, которого остановили для осмотра автомобиля и проверки документов. Молодой человек торопился по делам, а остановка его задержала, в связи с этим он разозлился на полицейского и написал нецензурное сообщение в его адрес во «ВКонтакте». Вторым подсудимым оказался 30-летний мужчина, который шел в селе по проезжей части, а не по пешеходной дорожке. Инспектор ДПС сделал ему замечание, а мужчина в ответ сфотографировал сотрудника, а затем опубликовал фото в одной из групп во «ВКонтакте», сопроводив его нецензурными оскорблениями.