«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге

Петербургский «Зенит» разгромил португальскую «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Голы в ворота «Бенфики» забили нападающие Артем Дзюба (22 мин.) и Сердар Азмун (78 мин.). На 70 минуте встречи в свои ворота отправил мяч защитник гостей Рубен Диаш. Единственный гол португальскому клубу на 85 минуте матча принес нападающий Рауль де Томас.

В третьем туре ЛЧ 23 октября «Зенит» сыграет с «Лейпцигом».