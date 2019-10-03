ФАС выдала предостережение совладельцу S7 Group после интервью

Федеральная антимонопольная служба России выдала предостережение председателю совета директоров ЗАО «Группа компаний С7» Владиславу Филеву после интервью СМИ. Как следует из сообщения ФАС, ведомство усмотрело в его словах попытку заключения соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, «что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу».

Претензии ФАС вызвало заявления господина Филева о «необходимости перестать конкурировать с ПАО "Аэрофлот" и разделить между авиакомпаниями дальнемагистральные и региональные направления». Такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства, сделало вывод ведомство. «ФАС России будет внимательно следить за количеством провозных емкостей авиакомпании на существующей маршрутной сети»,— говорится в сообщении ведомства.

В начале сентября господин Филев в интервью газете «Ведомости» заявил: «Мы видим, что "Аэрофлот" развивает сеть дальнемагистральных направлений и делает это хорошо. Зачем нам вставлять ему палки в колеса? Мы готовы делать S7 Airlines основной компанией в региональных перевозках. Нам надо перестать конкурировать друг с другом. Надо объединяться, как очень хорошо умеют американцы, и делать каждому то, что хорошо получается».

Оксана Павлова