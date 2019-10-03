В Ижевске завершили благоустройство сквера у Центральной мечети

Благоустройство сквера у Центральной мечети завершили в Ижевске. Вложения города составили 4,5 млн руб., остальное — деньги спонсоров. Об этом написал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

За лето 2019 года на территории сквера сделали дорожки из брусчатки, обустроили газоны, цветники и детскую площадку с безопасным покрытием, установили 32 новых светильника. «Вот он — пример соучастия в благоустройстве общественных пространств. По такому же принципу вместе с активистами делаем Тропу здоровья в лесопосадке недалеко от мечети на улице Азина. К зиме будет доделана освещенная лыжная трасса»,— добавил господин Бекмеметьев.