Новый формат качественного жилья: в Перми досрочно сдали ЖК «Золотой»

ЖК «Золотой» был сдан на 3 месяца раньше заявленного срока

Застройщики не всегда сдают объекты вовремя, а раньше срока — это вообще редкость. На таких девелоперов невольно обращает внимание каждый горожанин, запоминая их как надежных и ответственных.

Компания «ГлавСтройИндустрия» удивила пермяков досрочной сдачей ЖК «Золотой» на улице Калинина, 66. Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано 23 сентября — на 3 месяца раньше заявленного срока. Ведется приемка квартир и передача ключей будущим новоселам, по договору долевого участия это радостное событие должно было случиться только через полгода. Кстати, к моменту готовности дома в нем не осталось ни одной свободной квартиры (а их в высотке почти 400) — настолько популярным оказался проект у горожан.

ЖК «Золотой» относится к стандарт-классу (при этом «начинка» комплекса соответствует комфорт-классу) и является настоящим украшением микрорайона Новые Водники, выделяясь необычной архитектурой и благоустройством территории. Дом выгодно расположился на пересечении улиц Калинина и Адмирала Ушакова: район имеет хорошую социальную инфраструктуру — школы, детские сады, магазины, поликлиники, аптеки кафе находятся в шаговой доступности. А через дорогу от комплекса есть парк для прогулок и занятий спортом.