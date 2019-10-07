Новый формат качественного жилья: в Перми досрочно сдали ЖК «Золотой»

Застройщики не всегда сдают объекты вовремя, а раньше срока — это вообще редкость. На таких девелоперов невольно обращает внимание каждый горожанин, запоминая их как надежных и ответственных.
Компания «ГлавСтройИндустрия» удивила пермяков досрочной сдачей ЖК «Золотой» на улице Калинина, 66. Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано 23 сентября — на 3 месяца раньше заявленного срока. Ведется приемка квартир и передача ключей будущим новоселам, по договору долевого участия это радостное событие должно было случиться только через полгода. Кстати, к моменту готовности дома в нем не осталось ни одной свободной квартиры (а их в высотке почти 400) — настолько популярным оказался проект у горожан.
ЖК «Золотой» относится к стандарт-классу (при этом «начинка» комплекса соответствует комфорт-классу) и является настоящим украшением микрорайона Новые Водники, выделяясь необычной архитектурой и благоустройством территории. Дом выгодно расположился на пересечении улиц Калинина и Адмирала Ушакова: район имеет хорошую социальную инфраструктуру — школы, детские сады, магазины, поликлиники, аптеки кафе находятся в шаговой доступности. А через дорогу от комплекса есть парк для прогулок и занятий спортом.
Успех этого проекта еще и в том, что им занималась профессиональная управляющая компания, специализирующаяся на девелоперских и инвестиционных проектах. Это молодая мобильная команда, которая имеет опыт строительства как домов комфорт-класса, так и элитного жилья.
— Мы успешно реализовали проект ЖК «Золотой» в Перми, — сообщает директор «ГлавСтройИндустрии» Владимир Александрович Яцук. — Построили его не только быстро, но и качественно. Все благодаря крепкому сотрудничеству между инвестором, управляющей компанией и генеральным подрядчиком. Все слаженно сработали! Проект получился успешным для всех участников.
Застройщик «ГлавСтройИндустрия» работает на рынке недвижимости Перми с 2010 года и за это время завоевал доверие горожан благодаря точному соблюдению сроков сдачи объектов и ярким девелоперским решениям. В ближайшее время новоселы ЖК «Золотой» переедут в квартиры своей мечты. «ГлавСтройИндустрия» желает им радости, достатка и уюта в доме для счастливой жизни.
Дом сдан.
Фото, видео: «ГлавСтройИндустрия»