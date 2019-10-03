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Фото: Анатолий Зернин / Коммерсантъ

Суд оправдал Галину Постаногову

Сегодня Ленинский райсуд Перми вынес оправдательный приговор по уголовному делу экс-главы управления Росимущества по Пермскому краю Галины Постаноговой. Дело против нее закрыто в с связи с отсутствием состава преступления. Ранее представитель прокуратуры требовал для нее наказания в виде 2, 8 лет лишения свободы.

Напомним, Галине Постаноговой инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь шла о подписании документов о продаже земельных участков, на которых ранее располагалось имущество ФГУП «Племзавод „Верхнемуллинский“».

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