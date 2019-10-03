Сотрудник пермской больницы № 6 вновь записал обращение на YouTube

Краевой минздрав отреагировал на сообщение о готовности уволиться целого отделения больницы № 6.

В среду на канале профсоюза «Альянс врачей» в YouTube был опубликован видеоролик с заявлением о том, что неонатологи родового отделения больницы № 6 Орджоникидзевского района Перми готовы всем составом уволиться. Причина – низкий уровень заработной платы и большая загруженность. Ролик записала заведующая отделением Ирина Петрова, отметив, что «заявления уже написаны».

В минздраве сообщили, что заявлений на увольнение от неонатологов не поступало, а медицинская помощь в роддоме оказывается в штатном режиме. «Сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности» - считают в ведомстве.

Это уже второе выступление врачей против руководства больницы № 6. В начале сентября руководитель отделения травматологии горбольницы № 6 на том же канале заявил об отказе врачей от переработок. ГКБ№ 6 возглавляет Виктор Гневашев. Прошедшая проверка прокуратуры выявила нарушения в организации переработок в данной больнице.