Депутат гордумы Перми получила в руководство новую школу

Депутат гордумы Перми Ирина Горбунова представлена коллективу лицея № 9 ( Мотовилихинский район) в качестве директора. Об этом сообщает интернет-газета «Звезда». Ранее она занимала аналогичный пост в школе № 105 (МАОУ «Школа предпринимательства и бизнеса»).

В мэрии Перми пояснили «Ъ-Прикамье», что назначение состоялось по решению учредителя.

Депутат зарекомендовала себя как эффективный менеджер, и поэтому ей решили поручить новый фронт работ, пояснили в мэрии.

«Звезда» в тоже время напомнила, что в июне 2019 года родители учеников школы № 105 обратились к президенту России с письмом, в котором пожаловались на руководство учреждения. В нем они сообщили, что с них собирают деньги на обмундирование, спортивную форму, нашивки, погоны и на проведение различных мероприятий. При этом отчёт о потраченных средствах не предоставляется.

Летом департамент образования провел внеплановую проверку школы. Факты сбора с родителей наличных денежных средств подтвердились.

В ГУ МВД сообщили, что по фактам хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 159 УК РФ (мошенничество). Осенью департамент образования начал дополнительную проверку, результаты которой пока неизвестны.