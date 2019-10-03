Завлечет играми

Оператор первым на телеком-рынке заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment – одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Клиенты МегаФона уже могут приобрести 9 продуктов на новом портале «МегаФон Игры»: карты и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.



Эксперты отмечают – это логичный шаг, и продукт привлечет к оператору новую аудиторию.

«Операторы все более активно идут на рынок мультимедийного и развлекательного контента. Сотрудничество МегаФона с Blizzard и запуск нового развлекательного проекта для геймеров с доступом к самым популярным в мире играм позволит привлечь внимание самой широкой аудитории, получить новых клиентов, а также укрепить лояльность за счет широкого спектра продуктов, включая популярнейшие игры для десктопов, лэптопов и мобильных устройств», – уверен телеком-эксперт, главный редактор интернет-проектов «Будь Мобильным» Иван Кущ.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft будут предоставлены специальные скидки.

В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах - Hearthstone®.

«Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.