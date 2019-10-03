Суд осудил мастера химзавода в Перми за смертельное отравление коллеги

Приговором Кировского районного суда Перми мастер ООО «Пермская химическая компания» приговорен по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека) к одному году ограничения свободы, говорится в сообщении суда.

Как установил суд, мастер «Пермской химической компании» в ночь на 4 августа 2018 года допустил аппаратчика завода к выполнению газоопасных работ с фильтром противогаза, в нижней части которого имелась вмятина. Аппаратчик получил острое ингаляционное отравление с развитием множественных осложнений и полиорганной недостаточностью, в связи с чем скончался через две недели.