Глава района в Кузбассе уволился через восемь месяцев работы

Глава Яшкинского района Кемеровской области Александр Рыбалко ушел в отставку по собственному желанию. Как написал господин Рыбалко в соцсетях, он уволился в связи с переходом на новое место работы. Депутаты райсовета приняли отставку.

44-летний Александр Рыбалко проработал на посту главы Яшкинского района менее девяти месяцев, начиная с 10 января 2019 года. В начале трудовой деятельности несколько лет работал в администрации Ленинска-Кузнецкого. Затем возглавил «Губернскую страховую компанию Кузбасса», работал на руководящих должностях в коммерческих предприятиях.

Предыдущий глава Яшкинского района Сергей Фролов, занимавший эту должность два с половиной года, покинул свой пост в октябре 2018 года по просьбе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В конце октября он стал заместителем главы Топкинского района. До господина Фролова район возглавлял Анатолий Карома, но в марте 2016 года его уволил экс-губернатор Аман Тулеев по причине утраты доверия. Районного чиновника подозревали в организации коррупционной закупки угля для нужд района.

Юрий Зуев