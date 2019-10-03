Томский депутат предложил «пристрелить» вице-мэра за срыв сроков подготовки к отопительному сезону

Депутат законодательной думы Томской области от ЛДПР Сергей Брянский предложил «пристрелить» заместителя мэра Ивана Кляйна, ответственного за срыв сроков подключения горячего водоснабжения и теплоснабжения в Томске. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

В середине сентября мэр Иван Кляйн заявил, что сроки подключения горячего водоснабжения и теплоснабжения сорваны в более чем 50% многоквартирных домов. «Всего у нас 2800 многоквартирных домов, которые используют горячее водоснабжение. Сроки были сорваны в 1600 с небольшим. Но когда мы начали ходить и заставлять, работа сдвинулась с мертвой точки. Наша задача — качественно подготовиться к отопительному сезону, чтобы зимой люди не сидели без тепла и горячей воды»,— сказал господин Кляйн в эфире программе «Жизнь города».

На сессии думы представители фракции ЛДПР заявили, что недопустимо закрывать глаза на халатность, отмечают в реготделении. В частности, депутат Сергей Брянский отметил, что в царской России совестливый офицер предпочел бы застрелиться в такой ситуации. «Ну или хотя бы заместителя пристрелить»,— цитируют его в пресс-службе партии.

Илья Галагуз