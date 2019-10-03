«Молот-Прикамье» уступил в матче по буллитам

«Молот-Прикамье» завершил домашнюю серию матчем с «Динамо» из Санкт-Петербурга. В основное и дополнительное время команды не выявили победителя. Гости открыли счет в первом периоде, а хоккеисты «Молота» сравняли его во втором. 1-1. Гол на счету Владимира Королева. Для выявления сильнейшего в этом матче команды пробили по пять буллитов и в этой лотереи удача была на стороне питерцев. На матче присутствовало полторы тысячи зрителей.

Пока «Молот-Прикамье» балансирует в районе зоны попадания в плей-офф. Теперь пермскому хоккейному клубу предстоит выезд на три игры в Ростов-на-Дону, Тамбов и Воронеж. На домашнюю арену «Молот» вернется 16 октября.