Депутатская раздробленность

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе Совета Думы 2 октября предложил разукрупнить комитеты на несколько новых, чтобы ускорить работу депутатов по внесению и отработке законопроектов. Предложение прозвучало как шутка, однако источник “Ъ”, близкий к руководству Госдумы, сообщил, что «в целом намерения господина Володина серьезны». Главы комитетов подозревают, что речь могла идти о перераспределении накопленных законопроектов между комитетами, а не об их разделении. В целом депутаты считают, что справляются с работой и не нуждаются в разделении.

О предложении Вячеслава Володина, «заставившего нервничать глав комитетов», в своем Telegram-канале сообщила его советник Анастасия Кашеварова. Оно прозвучало на внеочередном заседании Совета Госдумы в ответ на выступление вице-спикера Александра Жукова, который попросил глав комитетов «активнее вносить законопроекты», поскольку сейчас много времени уйдет «на обсуждение и принятие бюджета». На замечание вице-спикера «особо никто не отреагировал», кроме господина Володина: «Коллеги, есть иное предложение — провести реформу комитетов, разукрупнить их. Поделитесь с товарищем, и вам легче будет. Разделите ответственность». Глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров в ответ на ремарку спикера «пошутил, сказав, что готов работать и в третью смену», написала госпожа Кашеварова.

Источник, близкий к руководству Госдумы, в разговоре с “Ъ” заявил, что пока это только призыв со стороны спикера, однако в целом его намерения серьезны. «Комитет по законодательству многое под себя забрал, как и комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а законопроекты вносятся со скрипом. При этом комитет по бюджету сидит допоздна, депутаты не ездят в регионы»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Если такую реформу действительно запустят, она приведет к увеличению количества сотрудников аппарата, что вызовет дополнительные расходы, заявил “Ъ” глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Он добавил, что не был на Совете Думы и не слышал предложения спикера, а также не может комментировать его в отношении других комитетов. «Наш же комитет полностью справляется с работой»,— добавил господин Нилов.

Председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев (ЕР) пояснил “Ъ”, что речь идет не о разделении думских комитетов, а о перераспределении между ними законопроектов, которые депутаты «годами не могут рассмотреть». По его словам, этот вопрос обсуждается, а решение по нему должен принять господин Володин.

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СР) и председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) заявили “Ъ”, что не слышали о таких предложениях, а свои комитеты они считают не нуждающимися в разделении из-за узкого профиля. Однако госпожа Плетнева отметила, что в Госдуме действительно есть несколько комитетов, в том числе комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, которые загружены большим количеством законопроектов и теоретически могли бы быть разукрупнены. Председатель этого комитета Сергей Жигарев сказал “Ъ”, что члены его команды «разгребли все завалы предыдущих созывов» и «не имеют хвостов», однако, если Совет Думы примет решение о разделении, комитет ему подчинится. Отвечая на вопрос “Ъ” о том, не воспринял ли он предложение господина Володина как шутку, депутат ответил, что «всегда настороженно относится к шуткам начальства такого уровня, потому что от шутки до истины меньше шага».

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на звонки “Ъ” не ответили.

Кира Дюрягина, Андрей Винокуров, Владимир Хейфец, Елена Рожкова