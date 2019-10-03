Изготовитель сырья для наркотиков вернулся к науке

Как стало известно “Ъ”, находящийся в международном розыске за изготовление и сбыт нескольких десятков тонн сырья для производства амфетамина в составе транснациональной преступной группы бизнесмен Павел Кудрявцев занялся издательской деятельностью. По информации знакомых с ситуацией источников, он является шеф-редактором журнала Scientific Israel — Technological Advantages (Журнал науки и технологии Израиля, SITA). В разное время авторами издания были ученый и директор нескольких компаний Евгений Левич, а также физик и писатель Юрий Магаршак. Ранее редактором журнала был советско-израильский ученый, президент Израильской ассоциации изобретателей доктор Олег Фиговский.

В России семья Кудрявцевых стала известна после того, как Павел Кудрявцев и его сын Илья стали фигурантами уголовных дел о производстве и сбыте десятков тонн БМК — прекурсора для изготовления синтетических наркотиков, которыми они занимались в 2004–2010 годах. В то время Павел Кудрявцев, доктор химических наук, возглавлял в Перми ООО «НПП "Тривектр"» и был председателем региональной торгово-промышленной палаты.

По данным материалов дела, «Тривектр» занялся изготовлением БМК в 2001 году. В легальной промышленности это вещество в очень малых дозах используется как компонент для создания крысиного яда. Но пермское предприятие ежемесячно производило тонны БМК. Как утверждали в Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), всего с 2006 по 2010 год на предприятии было произведено более 130 тонн БМК, из которых возможно получить более полумиллиарда разовых доз амфетамина. Отличительная особенность пермского прекурсора — уникальная чистота, порядка 99%, что позволяло производить качественный амфетамин в кустарных условиях. Таких свойств БМК добился другой член преступной группы, Александр Недугов, который был своеобразным заведующим производством.

В Европу прекурсор доставлялся в топливных баках фур с двойными стенками. После того как европейская полиция перехватила несколько грузовиков в Прибалтике и Польше, специалисты сделали вывод, что БМК изготавливается в Перми. Тогда местные правоохранительные органы обратились к российским коллегам с просьбой об оказании правовой помощи.

Как утверждает один из источников, тема пермского прекурсора поднималась даже в ходе одной из встреч между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.

После того как в России началась подготовка запрета БМК к обороту, было решено создать производство этого прекурсора в Армении. По данным следствия, в Москве Павел Кудрявцев и его сын Илья провели переговоры с представителями армянской компании «Химтек», бывшего ереванского НИИ, и договорились о поставках. Их объем за несколько лет составил 10,6 тонны БМК, из которых можно произвести 5,58 тонны чистого наркотика.

Сначала в результате международной полицейской операции было задержано около 70 человек, причастных к поставкам прекурсора. Затем в 2013 году за мошенничество, связанное с хищением БМК, к трем годам лишения свободы был приговорен Илья Кудрявцев. А через год в отношении Ильи и Павла Кудрявцевых было возбуждено дело, связанное с поставками сырья для амфетаминов в Армению. По «армянскому делу» Кудрявцев-младший был приговорен еще к 14,5 года колонии. Его отец успел выехать в Израиль, где проживает до сих пор. По одной из версий, господин Кудрявцев смог получить гражданство благодаря супруге.

Израиль не выдает его российским правоохранительным органам. Ранее господин Кудрявцев числился в открытой для свободного доступа части базы Интерпола, но сейчас его данных там нет.

Впрочем, источник, знакомый со спецификой работы спецслужбы, говорит, что в открытой версии публикуются далеко не все уведомления о розыске: «Это меньшая часть, в открытый доступ они попадают только тогда, когда требуется помощь общественности, в данном случае местонахождение Кудрявцева установлено, это вопрос не розыска, а возможности экстрадиции».

В России дело в отношении Павла Кудрявцева было выделено в отдельное производство. В пермских судах данных о том, что он осужден заочно, нет. Как говорят собеседники “Ъ”, скорее всего, расследование приостановлено в связи с розыском обвиняемого. После ликвидации ФСКН его материалы должны были передать в следственные органы МВД.

В посольстве Израиля от комментариев о местонахождении господина Кудрявцева отказались. Представитель российского офиса Интерпола Дмитрий Ершов перенаправил “Ъ” в управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МДВ России, однако ответ на запрос оттуда получить пока не удалось.

После переезда в Израиль Павел Кудрявцев и другой его сын, Николай, трудоустроились в международный нанотехнологический исследовательский центр Polymate. Как следует из открытых источников, его создателем и руководителем до 2018 года был известный ученый Олег Фиговский. Этой компании также принадлежит научный журнал SITA. Polymate Ltd зарегистрирована в израильском городе Мигдаль-ха-Эмек. По данным сайта компании, она производит полимерные и композитные материалы, занимается исследованиями и консалтингом. В 2018 году контроль над компанией получила NanoTech Industries американского инвестора Джозефа Кристула.

Как утверждают источники “Ъ”, после того как господин Кристул заболел и отошел от дел, руководителем Polymate и SITA стал Павел Кудрявцев, который до этого был подчиненным Олега Фиговского.

В итоге господин Фиговский получил уведомление о смене главного редактора. С Олегом Фиговским связаться не удалось. Знакомые с ним собеседники утверждают, что изначально сделка с Polymate не предполагала никаких изменений в структуре журнала. По их словам, господин Фиговский считает происшедшее рейдерским захватом.

Кандидат технических наук, заместитель заведующего кафедрой автоматики и процессов управления СПбГЭТУ ЛЭТИ Дмитрий Каплун пояснил “Ъ”, что журнал Scientific Israel — Technological Advantages публикует статьи в области нанотехнологии и материаловедения и, хотя издание не очень известное, оно присутствует в базе РИНЦ — библиографической базе данных научных публикаций российских ученых. «Журнал не индексируется в Scopus и Web of Science, однако на elibrary доступен его бесплатный архив. Но на elibrary иностранные ученые, кроме русской диаспоры, не заходят»,— сказал “Ъ” научный сотрудник лаборатории микрогидродинамических технологий ТюмГУ кандидат физико-математических наук Дмитрий Габышев. «Тем не менее журнала вполне достаточно, чтобы застолбить какую-то идею»,— считает он.

Информация о том, что Кудрявцев-старший возглавил SITA, подтверждается данными с сайта журнала, где также указано, что издателем является Николай Кудрявцев. Последний номер SITA вышел весной этого года. Авторами трех из шести материалов в нем являются отец и сын Кудрявцевы.

Дмитрий Астахов, Ксения Миронова, Марианна Беленькая