Тариф по требованию

К требованиям казанских перевозчиков о полной компенсации услуг для льготников и повышении стоимости проезда в городских автобусах присоединились предприниматели Нижнекамска и Альметьевска. Они вошли в состав созданной в Казани около месяца назад Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана. Новые участники организации заявляют о многомиллионных убытках в связи с тем, что половина пассажиров автобусов ездит по социальным проездным и перевозчики «не добирают выручку». Предприниматели рассчитывают, что в середине октября их требования рассмотрит Госкомитет Татарстана по тарифам. В Казанском кремле предупреждают, что не намерены реагировать на возможные ультиматумы перевозчиков.



Вчера Нижнекамское ПАТП, Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие №1 и Альметьевское ПОПАТ вошли в состав Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, созданной в конце августа.

Ее членами являются все 14 казанских перевозчиков. Они обслуживают 64 автобусных маршрута общей протяженностью более 1,2 тыс. км. В 2018 году они перевезли 192,2 млн. пассажиров, из которых около 36% являются льготниками. 77,6% всех автобусных перевозок по городу осуществляют муниципальные предприятия. Ранее сообщалось, что совокупные доходы перевозчиков Казани в прошлом году составили 3,4 млрд руб., расходы — 4,6 млрд руб.

Ассоциация добивается от властей полной компенсации затрат на перевозку пассажиров льготных категорий. Сумма только по Казани оценивается в 900 млн руб. в год. Перевозчики в Казани отмечают, что сейчас получают из бюджета лишь 18 руб. за каждого льготника при тарифе 27 руб.

В Нижнекамске, по словам генерального директора «Нижнекамского ПАТП» Юрия Иванова, льготником является каждый второй пассажир: «У нас больше 50% пассажиров ездят по социальным проездным билетам, мы не добираем выручку». Предприниматель отметил, что в Бугульме, где стоимость проезда составляет 18 руб., перевозка льготников полностью компенсируется из бюджета.

Господин Иванов добавил, что с сентября в Нижнекамске решением Госкомитета Татарстана по тарифам была установлена скидка для оплачивающих проезд банковскими картами — 20 руб. вместо 22 руб. за поездку.

В результате всех льгот, по словам перевозчика, убытки его предприятия по итогам девяти месяцев составили 35 млн руб., к концу года они могут увеличится до 49 млн руб. Юрий Иванов отмечает, что Нижнекамское ПАТП с 2015 года было вынуждено сократить водителей с 160 до 45 человек, уменьшить число автобусных маршрутов с 14 до 9 и количество машин на них (в настоящее время перевозчик может выставить в смену не более 25 автобусов). В итоге транспорт ходит с периодичностью 45–50 минут.

Господин Иванов говорит о необходимости повысить тариф за проезд в Нижнекамске до 25 руб.

Казанские перевозчики считают приемлемым для них тарифом 31 руб. за поездку при условии оплаты банковской картой или 40 руб. – наличными. В сентябре они обратились с заявлением в комитет по транспорту исполкома Казани, требуя пересмотреть стоимость проезда городскими автобусами и условия компенсации, и предоставили обосновывающие документы. Они ожидают, что после их изучения до 10 октября город направит консолидированное заявление о пересмотре стоимости проезда в Госкомитет Республики Татарстан по тарифам.

В комитете по транспорту Казани “Ъ” подтвердили, что изучают обращение перевозчиков: «В соответствии с порядком, утвержденным Госкомитетом Татарстана по тарифам, расчет тарифа осуществляется на основании представленных перевозчиками исходных документов, подтверждающих фактические затраты».

Власти республики предупреждают, что примут решение по тарифам только на основе документально подтвержденных данных: другие аргументы, вроде забастовки перевозчиков, на них повлиять не могут. «Мы не рассматриваем вопрос исходя из того, выйдут или не выйдут (на забастовку. – “Ъ”). Есть закон, который все должны соблюдать. В рамках закона мы готовы действовать»,— заявила “Ъ” официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова. «Мы в условных наклонениях не работаем. Республика выделяет из бюджета средства при определенных документальных обоснованиях. Деньги не выделяются по первому требованию. Есть законодательство, которое регулирует бюджетные расходы, и согласно этому закону есть потребность в соответствующих документах,— сказала она.— Комитет по транспорту проведет анализ, и ситуация будет понятна».

Александр Шакиров