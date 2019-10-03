Долгострой не сдается

Счетная палата сегодня представит свой отчет с оценкой результативности мер, направленных на сокращение числа объектов незавершенного строительства в РФ. Отметим, с бюджетным долгостроем власти борются еще с 2015 года, но, как рассказывал глава СП Алексей Кудрин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым 30 сентября, в стране остается 71,3 тыс. таких объектов, в которые вложено 5,3 трлн руб. Как следует из отчета палаты (есть у “Ъ”), по данным на начало 2019 года самая значительная часть незавершенных объектов приходится на регионы — 58,5 тыс., в них вложено 2,89 трлн руб. В сравнении с 2017 годом субъектам РФ удалось сократить их число на 6,6% за счет самых дешевых — вложения снизились лишь на 1,9%. Федеральным ведомствам, напротив, вероятно, удалось завершить несколько крупных строек, но в перечень незавершенных объектов попало значительное число мелких: в итоге объем вложений в «незавершенку» снизился на 4,4% (до 2,37 трлн руб.), но число самих объектов выросло на 5,6% (до 12,8 тыс.). В целом по РФ объем вложений сократился на 3,1%, а количество самих объектов — на 4,6% по сравнению с 2017 годом.

Впрочем, госаудиторы отмечают, что «несмотря на принимаемые усилия, существенного улучшения ситуации не наблюдается», а борьбе с брошенными стройками не хватает системности. Доля «долгостроя» (строительство ведется более пяти лет) и «брошенных объектов» в объеме незавершенного строительства составляет 12,7% — на нее приходится более четверти вложений (28%). Счетная палата насчитала 9 тыс. таких объектов, в них вложено 1,47 трлн руб.— из них более половины приостановлено или законсервировано. Планы поэтапного снижения объемов «незавершенки» не стали действенными инструментами, не завершена инвентаризация и отсутствует учет таких объектов, констатирует СП. Не обеспечивает решения проблемы и нормативная база — в частности, в РФ отсутствует порядок возобновления строительства. Недостатки есть и в порядке формирования Федеральной адресной инвестиционной программы — допускается включение новых объектов при наличии незавершенных, но не обеспеченных в очередном году финансированием. «Такая практика свидетельствует о недостатках бюджетного планирования инвестиций и, как следствие, ведет к росту количества "брошенных" объектов и рискам удорожания строительства»,— говорится в отчете госаудиторов.

Евгения Крючкова