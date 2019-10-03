03 октября, четверг
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Пермь. Прикамье

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На освещение Перми краевые власти выделят 600 млн руб.

Правительство Пермского края запланировало ассигнования на поддержку проекта «Умный свет» в Перми. Размер субсидий составит 600 млн руб. (по 200 млн руб. в течении 2020-2022 годов). Они будут направлены на архитектурную подсветку фасадов, строительство сетей наружного освещения.

По данным «Ъ-Прикамье», еще 460 млн руб. на эти цели могут выделить городские власти (на три года). Таким образом, общая сумма затрат может составит 1 млрд руб. Ранее сообщалось, что будут заменены 12 тыс. светильников (треть имеющихся в наличии). Конкурс планируется объявить в конце года.

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