«Рынок испытывает дефицит местных банков»

По итогам года в банковском секторе экономики ожидается рекордная прибыль. Вместе с тем политика ЦБ РФ внесла ряд изменений, к которым банки активно приспосабливаются. О том, что происходит в банковской сфере и как это влияет на работу самарских банков, рассказал председатель правления «Кошелевбанка» Олег Багаев.

—По итогам 2019 года ожидается рекордная прибыль банков — 1,9 трлн рублей. Что на это ­повлияло?

—Две составляющие: снижение ставки ЦБ РФ на привлечение средств и отсутствие внешних и внутренних шоков для российской экономики, ее стабильность. Все это позволяет банковскому сектору работать прибыльно. Однако большая часть прибыли является «бумажной» и связана с переходом на новые стандарты МСФО, то есть изменения подхода к резервированию. Поводов для особого оптимизма нет.

—Аналитики говорят, что лучше бы прибыль была меньше, но направлялась в резервы. Это бы придавало большей стабильности банковскому рынку. Вы согласны с мнением? Каковы финансовые результаты «Коше­лев­банка»?

—Да. Что касается «Кошелевбанка», наш кредитный рейтинг устойчивый. В июне 2019 года «Эксперт РА» его подтвердил. В этом году у нас рекордная прибыль, и значимая часть — более 100 млн руб. — ушла на дорезервирование. Мы начали свою деятельность относительно недавно, после кризиса 2008 года. Первые три-четыре года были периодом становления. А 2018 год стал для нас переломным. Мы получили более 100 млн руб. прибыли. Текущий год стал для банка еще более успешным. За первые восемь месяцев прибыль компании составила около 192 млн руб. Ожидаем, что по итогам года она превысит 200 млн руб.

—Аналитики Райффайзенбанка оценили недостаток резервов российских банков в 1,5 трлн руб. Можно с этой оценкой согласиться?

—Можно добавить еще то, что давление на капитал усиливается. ЦБ РФ вводит контрциклические надбавки — банки вынуждены резервировать капитал под будущие шоки. В целом вся банковская система за последние 10 лет не демонстрировала сверхприбыльности. Какой-то подушки из капитала она не создала. Если говорить про стабильность, того капитала, который есть, достаточно, так как экономика, к сожалению, стагнирует. Если бы темп роста ВВП был выше, этого резерва было бы недостаточно. Там, где есть рост — есть прибыль. С аналитиками Райффайзенбанка мы согласны, но считаем, что не все так плохо.

—Эксперты рынка отмечают низкий спрос на розничные кредиты. Дня населения их доступность невысока. Кредитование реального сектора экономики тоже обусловлено рисками. Как вы оцениваете текущую ситуацию в сфере кредитования населения и юридических лиц?

—Портфель корпоративных клиентов стагнирует, что отражается в цифрах ВВП страны. Что касается розничного кредитования, население достаточно закредитовано. Сложно принципиально увеличить объемы. С другой стороны, снижение ставки рефинансирования приводит к улучшению качества кредитного портфеля. Люди могут рефинансировать свои кредиты и высвободить часть своих средств. Большее количество людей могут претендовать на нормальные кредиты. ЦБ, управляя ставками, стремится поддержать данные секторы. Например, так стимулируется ипотека — ключевой инструмент для всего строительного сектора. Это не просто банковский продукт, а социальный и экономический вопрос. Объемы ветхого и аварийного жилья высокие. Строительство — это самый главный драйвер экономики ­страны.

—Какая у вас структура кредитного портфеля?

—За счет известности бренда «Кошелев», на первый взгляд, нас иногда воспринимают как ипотечный банк, работающий в основном с нашим собственником. Это не так. Из активов в более 20 млрд руб. на ипотеку приходится — 4 млрд руб., и это не только проекты Владимира Кошелева. Мы — универсальный ипотечный банк. Кредитуем первичное и вторичное жилье, всего у нас порядка 20 партне­ров­девелоперов. Вторая составляющая — кредитование юридических лиц — так же около 4 млрд руб. Значительную часть баланса составляют высоколиквидные активы — ценные бумаги. Это, в том числе, обусловлено тем, что значительную часть пассивов банк формирует за счет физических лиц. Поэтому ­мы не можем позволить себе ­рисковать.

—В связи со снижением процентных ставок ожидается ли падение спроса на вклады?

—Номинальная ставка снижается по всему сектору. Клиент должен это учитывать. Вовторых, нужно понимать, что такое номинальные и реальные ставки. За последние годы вклады демонстрировали положительную ставку относительно инфляции. Если снижается инфляция, снижаются и ставки. Это нормальная ситуация. Вместе с этим будут снижаться ставки по ипотеке.

—Если говорить о действиях регулятора, насколько его подход одинаков в отношении федеральных и региональных ­банков?

—Подход не может быть одинаковым. Значимость банка зависит от его масштабов. То же самое касается лицензий. Есть универсальные, есть базовая. У нас универсальная. За базовыми контроль меньше. Если говорить о том, что происходит с надзором за федеральными и региональными банками, то ситуация в стадии трансформации. ЦБ перевел контроль из Самары в Нижний Новгород, потом в Москву. Для нас это не стало критичным, у нас нет скелетов в шкафу. Сам процесс еще обкатывается.

—Насколько вообще актуально ­существование региональных ­банков?

—Они должны быть, и в них есть потребность. В макрорегионах, тем более, с развитой промышленностью и торговлей, существует повышенный спрос на кредиты и другие услуги. Причем потребители хотят видеть на местах центр принятий решений. У небольших локальных банков более гибкая, компактная структура. Решения принимаются быстро. Крупным банкам сложно понять региональный бизнес и оценить риски. Поэтому мы считаем, что есть дефицит местных банков. Да, региональные банки не должны кредитовать крупные предприятия, но они нужны населению и небольшому бизнесу.

—Но они как раз говорят, что им сложно получить кредит. Почему? Требования к заемщикам ужесточаются?

—Если говорить о доступности кредита, не все решает банк. Это двусторонняя сделка. Многое зависит от предпринимателей. Для бизнесменов, которые увлечены своим делом, все кажется идеальным. Но если взглянуть со стороны, то есть проблемы с залогами, обеспечением кредитов. Кто-то приходит просто с идеей и считает, что может получить кредит. Но тут важно отметить тенденции, заложенные государственными субсидиями. Благодаря программе льготного кредитования мы можем предложить клиенту кредиты со ставкой от 8,5% годовых, как и любой федеральный банк-участник программы. При этом как региональный банк мы и здесь сохраняем гибкость, индивидуальный подход к оценке заемщиков, близость центра принятия решений. Все это сильно повышает доступность кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса ­региона.

—Насколько недавний отзыв лицензий у двух крупнейших самарских банков — АктивКапитал банка и Газбанка — ударил по банковскому рынку в ­регионе?

—Ничего принципиально не изменилось. Шок был в 2014 году, когда с рынка резко ушло много банков. Сейчас рынок адаптировался. Население стало меньше рисковать и преимущественно хранит в банках вклады в размере, не превышающем страховые суммы. АСВ полностью компенсировало потери вкладчикам АКБ и Газбанка, но пострадали субъекты МСБ, традиционно обслуживавшиеся в тех банках. И это, безусловно, неприятный момент для нашего региона.

—«Кошелевбанк» получил часть клиентов этих организаций?

—Да, банк получил заемщиков, вкладчиков и расчетные счета. Невольно мы от этого, конечно, ­выиграли.

—После снижения ставок и, соответственно, доходности по вкладам какие альтернативные решения предлагают ­банки?

—Альтернатив много, и они всегда были. Просто каждый продукт выгоден в свое время. На сегодня инвестирования в фондовый рынок наиболее предпочтительны по отношению к традиционным вложениям в депозиты и вклады. Сейчас мы ориентируем клиентов на индивидуальные инвестиционные счета. Это розничный инструмент, можно вкладывать небольшие суммы в 35–50 тыс. руб. Ставки повыше, чем у классических вкладов. Риски тоже минимальные. К тому же можно получить налоговый вычет. Помимо этого, есть знакомое всем золото. В следующем году государство отменит НДС по операциям с этим металлом. Кроме того, расширился доступ к зарубежным ценным бумагам, которые теперь обращаются и на российских фондовых ­биржах.

Беседовал Евгений Чернов