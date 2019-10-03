«Орсо-Групп» собирается пересмотреть политику по брендированию домов

Пермский девелопер «Орсо-Групп» на прошлой неделе представил внутри коллектива проект по созданию собственной управляющей компании. Она будет называться «Орсо-друг». Гендиректор девелопера Михаил Бесфамильный рассказал “Ъ-Прикамье”, что компания будет обслуживать вновь построенные дома. «Если собственники ранее сданных домов решат к ней присоединиться — примем»,— отметил он. Господин Бесфамильный добавил, что застройщик несет гарантийные обязательству по дому, а сторонняя УК заинтересована в первую очередь в получении прибыли. От того, как эксплуатируется дом, зависит размер претензий к застройщику, отметил он. Своя же УК будет работать по тарифу, а дополнительно заработанные деньги направлять на дом. В рамках УК основная задача — в оперативности решения текущих вопросов, что в том числе позволит повысить лояльность к компании, отметил господин Бесфамильный.

В «Орсо-Групп» решили также отказаться от практики отдельного брендирования каждого дома. Теперь в названиях всех построенных ЖК группы будет значиться «Орсо» и упоминание класса дома — «Комфорт» или «Стандарт». По мнению застройщика, это повысит лояльность клиентов к бренду.