Девелоперскими проектами в ЭКСе займется бывший строитель зоопарка

ООО «Пермская торговая сеть», входящее в ГК «ЭКС» экс-губернатора Олега Чиркунова, зарегистрировало 1 октября ООО «Проект Девелопмент», говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Директором компании стала Наталья Рихтер. До последнего времени она работала в пермском филиале краснодарского холдинга «Девелопмент-Юг». Больше известна по работе в качестве представителя Дирекции по управлению активами Пермского края, в которой она была руководителем несостоявшегося проекта по переносу зоопарка в Черняевский лесопарк.

Собеседник в ГК «ЭКС» пояснил создание компании ранее озвученными планами. Как сообщал “Ъ-Прикамье”, холдинг планирует построить третью очередь ТРК «Семья» или ритейл-парк на Спешилова либо заняться реконструкцией ЦУМа в Перми.