Американские фондовые индексы снизились на 1,5–2% на опасениях по поводу темпов роста экономики США

В среду после открытия торгов ведущие американские фондовые индексы упали более чем на 1,5%: индекс Dow Jones снизился на 2%, до 26 042 пункта, S&P 500 — на 1,95%, до 2882 пункта, а NASDAQ — на 1,76%, до 7769 пункта. Индексы снижаются второй день подряд, во вторник к снижению привело то, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM) в сентябре оказался рекордно низким за последние десять лет — 47,8 пункта против 49,1 пункта месяцем ранее.

Сегодня снижение продолжилось на фоне публикации компанией ADP данных о том, что в сентябре частные работодатели в США наняли меньше сотрудников, чем ожидалось ранее. В числе прочего инвесторы опасаются, что торговая война между США и Китаем начинает сказываться и на американской экономике.

«Рынок, возможно, несколько опережает события,— отмечает директор по инвестиционной стратегии компании CFRA Research Сэм Стовэлл.— Нам нужно вспомнить, что производство составляет около 10% нашей экономики, а сфера услуг — около 90%. И услуги находятся на подъеме». По мнению сооснователя компании DataTrek Research Николаса Коласа, рынок хочет видеть «настоящий прогресс» на предстоящих переговорах США с Китаем и «ощутимые шаги к соглашению» с обеих сторон.

Яна Рождественская