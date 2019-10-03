Выдан исполнительный лист на взыскание здания Центра городской культуры

Арбитражный суд Пермского края в минувший понедельник выдал ООО «СБК Уран» исполнительный лист на обращение взыскания на заложенное имущество компаний, близких к ИК «Ермак»: АО УК «Агидель» и ПАО «ПКТБ „Химмаш“».

Речь идет о пятиэтажном административном здании площадью 1,46 тыс. кв. м и земельном участке под ним (736 кв. м) по ул. Пушкина, 15, а также части недвижимости в офисном центре ПКТБ «Химмаш» по ул. Газеты «Звезда», 5. Общая стоимость взысканного имущества — 55 млн руб

Решение о его взыскании арбитражный суд принял 9 августа, ответчики в установленный законом срок обжаловать его не стали.

Напомним, компании, близкие к ИК «Ермак», в 2012 году решили инвестировать в автобизнес, став совладельцами автохолдинга «Уралавтоимпорт» (УАИ). Новый партнер кредитовал дилера, а также предоставил ему в залог недвижимость, чтобы УАИ мог взять кредиты. Однако в 2016 году автохолдинг не смог обслуживать кредиты и постепенно вошел в процедуру банкротства. Общая сумма долга превысила 840 млн руб. Кредиторы обратили взыскание на его недвижимость (автосалоны), которая уже реализуется с торгов. При этом в числе «пострадавших» оказались и инвесторы из «Ермака».

Отметим, что в здании по ул. Пушкина, 15, располагается Центр городской культуры.