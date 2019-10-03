Краевая корпорация МСП меняет гендиректора

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, гендиректор АО « Корпорация развития МСП Пермского края» Илья Неустроев покидает должность. Его последний рабочий день — 7 октября, он написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассказал собеседник в краевом минпроме. Его преемник пока не определен.

Господин Неустроев возглавил организацию год назад. До этого он с ноября 2016 года работал в краевом министерстве промышленности, предпринимательства и торговли. Он курировал вопросы малого и среднего предпринимательства.