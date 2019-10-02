Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics решила прекратить производство смартфонов в Китае, об этом со ссылкой на заявление корпорации сообщает Reuters. Это решение принято на фоне жесткой конкуренции с местными производителями смартфонов, замедления экономики Китая, а также продолжающейся торговой войны между Китаем и США.

Samsung прекратит производство на единственном продолжавшем работу заводе в Китае — в городе Хойчжоу в провинции Гуандун. Еще летом корпорация сообщила о сокращении производства и числа сотрудников на этом заводе, а в прошлом году остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны. По данным компании Counterpoint, в первом квартале доля Samsung на китайском рынке смартфонов упала до 1% (для сравнения, в 2013 году она достигала 15%). «В Китае люди покупают бюджетные смартфоны местных брендов и премиальные смартфоны Apple или Huawei. У Samsung мало надежды на то, чтобы восстановить свою долю там»,— считает аналитик компании Cape Investment & Securities Пак Сон Сун.

Ранее другие производители смартфонов также сокращали производство в Китае из-за замедления экономики и роста расходов на персонал. Так, Sony заявила о закрытии завода в Пекине, теперь компания будет производить смартфоны только в Таиланде. Samsung в последние годы также расширила производство в таких странах, как Индия и Вьетнам.

Яна Рождественская