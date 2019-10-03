Выкупа нет

Уфимскому предпринимателю Айрату Сулейманову не удалось через арбитражный суд доказать право на льготную приватизацию 10 га земли на трассе Уфа—Шакша, где стоит принадлежащий ему торговый центр «Юлдаш». Компания «Меркурий», принадлежащая господину Сулейманову, пыталась выкупить землю за 25% кадастровой стоимости, то есть ориентировочно за 13,6 млн руб. Однако сначала в мэрии отказали, так как часть участка расположена в защитной зоне водоканала, а затем суды указали, что причин для льготной приватизации нет, так как арендатор застроил лишь 5% арендованной территории. По мнению юристов, смысла оспаривать решение суда нет, но бизнесмен может попытаться выкупить участки, предварительно их размежевав.

Владелец нескольких торговых центров в Уфе Айрат Сулейманов не успел воспользоваться правом льготного выкупа за 25% от кадастровой стоимости участка площадью 10 га, арендованного у мэрии на 49 лет в 2011 году. Участок, расположенный вдоль дороги Уфа—Шакша, был арендован для строительства логистического центра. Фактически на нем построен торговый комплекс «Юлдаш» площадью 5,65 тыс. кв. м и котельная площадью 114 кв. м.

В удовлетворении иска бизнесмена к мэрии отказали арбитражные суды двух инстанций — апелляционный и кассационный суды, хотя арбитражный суд Башкирии в декабре 2018 года поддержал позицию предпринимателя.

Айрат Сулейманов хотел выкупить участок за 13,6 млн руб. С предложением выкупа земли за 25% от его кадастровой стоимости, которая действовала для арендаторов, обратившихся до 1 июля 2015 года, предприниматель вышел к мэрии сначала 19 июня 2015 года, но не получил ответа. Во второй раз он направил предложение в июле 2018 года, следует из материалов арбитражного дела. На этот раз в мэрии отказали, обосновав решение тем, что участок расположен на территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (Северного водозабора).

Чем обусловлен трехлетний перерыв в обращениях компании в мэрию, в материалах дела не уточняется.

Кадастровая стоимость участка, по данным Росреестра, составляет 54,3 млн руб.

Айрату Сулейманову принадлежат также торгово-гостиничный центр «Меркурий» (расположен на территории бывшего Колхозного рынка в Уфе), торговый центр «Караван» и «Центральный рынок» в Белебее.

Суд первой инстанции в декабре 2018 года занял сторону бизнесмена. Он указал, что арендатору принадлежат на участке объекты недвижимости. При этом доводы мэрии о том, что площадь объектов соразмерна всего 5% площади участка и что земля расположена в водоохранной зоне, суд счел неубедительными. На этом процессе представитель «Меркурия» заявил, что компании нужен весь участок, чтобы построить стоянки, парковки, контейнерные и погрузочно-разгрузочные площадки, организовать проезды. Однако вышестоящие суды, куда обратилась администрация, признали принадлежность участка к землям, ограниченным в обороте. Кроме того, суд отметил, что арендатор не исполнил условия арендного договора, согласно которому должен был построить на этой территории экологический агромаркет со встроенной административной частью, торговый павильон «Все для сада и дома», два складских комплекса, центр флористики, универсальный выставочный павильон, станцию техобслуживания, автомойку, гостиницу с кафе, хозблок и ярмарочную площадку. Желание истца получить участок целиком для эксплуатации ТЦ «Юлдаш» и котельной, указал суд, «объективно свидетельствует о том, что площадь (участка) явно превышает площадь, необходимую для функционирования данных объектов».

Напомним, что ранее другая компания Айрата Сулейманова, ООО «Орбита», пыталась по той же схеме выкупить у города 31 га земли возле поселка Зинино, где построила небольшой объект площадью около 1 тыс. кв. м вместо логистического комплекса площадью 20 га. Выиграв дело в первой инстанции, «Орбита» проиграла две последующие.

Дозвониться до Айрата Сулейманова вчера не удалось: он не отвечал на телефонные звонки.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров отмечает, что, насколько ему известно, «Меркурий» хотел исполнить условия договора по строительству логистического центра полностью, но помешал экономический кризис. Рыночную стоимость спорного участка эксперт оценивает в пределах 500 млн руб. с учетом стоимости инженерных сетей. При этом он сомневается в спросе за эту цену, так как вряд ли участок заинтересует кого-то, кроме арендатора. «Без сетей, для стороннего игрока, участок не представляет интереса»,— заключил господин Тагиров.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что выходом для арендатора может быть выдел земельного участка, необходимого для обслуживания зданий. «Разумеется, выделенный участок не должен находиться в водоохранной зоне. Если это невозможно физически, то о приватизации можно забыть»,— отмечает эксперт. Обжаловать решения судов, полагает господин Речкин, бесполезно: «Учитывая более чем мотивированные постановления апелляции и кассации, Верховный суд не возьмет это дело на рассмотрение».

Булат Баширов