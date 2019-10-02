В коммерческие споры вступят частные приставы

В России могут появиться частные приставы. Их задачей будет взыскание долгов с компаний, причем только по коммерческим спорам. Концепцию разработали в Торгово-промышленной палате, весной идею обсуждали также в РСПП, а еще в 2006 году — в Минюсте, когда его возглавлял Юрий Чайка. По мнению бизнес-объединений, частные приставы должны получать процент с взысканного имущества — это должно сделать их работу эффективнее, чем текущая деятельность государственных служащих.

При этом частные приставы будут принципиально отличаться от коллекторов, рассказала замглавы комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Юлия Сергиенкова: «Коллекторские организации все-таки у нас занимаются взысканием долгов с физических лиц, причем, в основном, в досудебном порядке. А новая структура предполагается для взыскания задолженностей юридических лиц и не регулирует коллекторскую деятельность. Это действительно принципиальный момент в законопроекте.

Правда, мы обсуждали возможность доработки с учетом расширения действия законопроекта на индивидуальных предпринимателей. К негосударственным судебным исполнителям будут предъявляться очень высокие квалификационные требования, чтобы как раз не допустить негативных моментов, которые мы наблюдаем при деятельности коллекторских организаций. Нужно специальное образование, помимо этого, прописаны жесткие требования к возрасту, стажу и опыту работы».

Если частные приставы возьмут на себя корпоративные взыскания, то это сильно поможет государственным специалистам, рассказал “Ъ FM” гендиректор Центра развития коллекторства Юрий Жданухин: «Сейчас в отношении исполнительных производств по юрлицам и так работа приставов достаточно оперативная и четкая, потому что над ними стоят профессиональные юристы и заставляют их работать максимально эффективно, чего не происходит по долгам простых людей.

То есть раньше в рабочей группе по законопроекту была идея совсем другая: чтобы были приставы для простых граждан, которые не могут себе позволить профессионального юриста. Но тут понятно, почему начинают с юрлиц, потому что это вызовет меньше негодования со стороны общественности».

По данным Центра стратегических разработок, доля претензий компаний друг к другу среди всех исполнительных производств — не превышает 1%.

Сергей Гусев