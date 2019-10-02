«Аппендикс, наполненный микробами»

Сегодня в ходе совещания экспертно-научного совета при ЦИК России был рассмотрен вопрос отмены муниципального фильтра на губернаторских выборах в регионах, в частности — в Санкт-Петербурге. Свое мнение высказали представители парламентских и непарламентских политических партий, а также эксперты. Точки зрения по поводу фильтра разделились. Глава ЦИК Элла Памфилова полагает, что отменить его нельзя, но необходимо смягчить.

Ранее совещание экспертного совета по обсуждению изменений избирательного законодательства дважды отменялось, так как участники по различным причинам его игнорировали. Данные мероприятия проводятся в рамках подготовки изменений в законодательство о выборах.

Перед совещанием (на заседании ЦИК) госпожа Памфилова отдельно отметила, что в девяти регионах России было подано 184 иска по итогам выборов. 135 из них в Санкт-Петербурге (133 — муниципальные выборы, 2 — губернаторские).

Когда экспертный совет собрался, был поднят ряд вопросов, среди которых был и муниципальный фильтр на выборах губернаторов регионов страны. Как известно, петербургская оппозиция активно критиковала такую меру отсева кандидатов. В частности, ее противником является лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский, который именно из-за фильтра не смог попасть в бюллетени.

Перед губернаторскими выборами количество муниципальных депутатов, представлявших интересы партии власти (и близких к ней самовыдвиженцев), было 1400 человек (из 1525). По итогам выборов в муниципальные советы их количество снизилось до 959 (из 1560).

В ходе совещания экспертного совета заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов назвал муниципальный фильтр «аппендиксом, наполненным микробами». Он считает, что его нужно «либо отрезать, либо прикрыть платочком».

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин считает муниципальный фильтр атавизмом, который нужно если не отменять, то непременно смягчать. С коллегами была солидарна и лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, которая заявила, что «избирательное законодательство запутано специально, чтобы не пускать нормальных кандидатов на выборы». Представитель ЛДПР придерживается более жесткой позиции — он выступил за полную отмену муниципального фильтра.

Ранее «Единая Россия» выступила с заявлением, которое опубликовано на ее официальном сайте. «Партия готова поддержать изменения параметров муниципального фильтра, если это будет общим решением всех парламентских партий».

Ранее госпожа Памфилова в разговоре с “Ъ FM” сказала, что вопрос о снижении планки муниципального фильтра «перезрел». По ее мнению, отменять полностью его нельзя, однако нужно сделать мягче — чтобы кандидаты с реальной поддержкой не отсеивались. «Муниципальный фильтр должен не допускать до выборов случайных людей, криминальные структуры, политических проходимцев, но ни в коем случае не ограничивать возможности кандидатов, за которыми есть реальные дела и поддержка избирателей»,— заявила она.

Мнения экспертов по большей части были схожи с мнениями представителей партий, однако выступали и те, кто имел противоположную точку зрения. В частности, руководитель консалтингового агентства «Бакстер-групп» Дмитрий Гусев считает, что муниципальный фильтр нужно ужесточить. По его мнению, это покажет реальную политическую волю, в том числе непарламентских партий. «Если партия не имеет муниципальных депутатов, то она должна быть ликвидирована»,— заявил господин Гусев. Он также считает, что для самовыдвиженцев рамки должны быть особенно жесткими.

В Санкт-Петербурге были выдвинуты 28 кандидатов в губернаторы. Один из них самостоятельно попросил прекратить свой статус. Остальным 23 гражданам не удалось пройти муниципальный фильтр. До выборов были допущены Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвижение) и Владимир Бортко (КПРФ). Победу одержал господин Беглов.

Олег Дилимбетов