Фильм «Сестрёнка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома» вышел на экраны 19 сентября 2019 года к 100-летию со дня рождения автора повести - классика башкирской советской литературы, народного поэта Республики Башкортостан, писателя и драматурга.

Как отмечает пресс-служба компании Walt Disney, «Сестрёнка» - первый современный фильм на башкирском языке, вышедший в широкий кинотеатральный прокат. «Продолжающиеся уже третью неделю показы фильма «Сестрёнка» в кинотеатрах России - успешный пример проката фильмов на национальных языках субъектов Российской Федерации», - говорится в релизе компании-прокатчика.

Фильм пользуется большой популярностью у зрителей. Он показал значительный прирост на второй неделе проката - более 53% по кассовым сборам и более 70% по валовому числу зрителей, отмечают в компании Walt Disney. По данным ЕАИС Фонда кино, за 13 дней киноленту посмотрели более 66,5 тысяч человек.

Компания Walt Disney приняла решение продлить широкий прокат фильма.

Фильм «Сестрёнка» снят кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима.

Показы «Сестрёнки» состоялись в рамках кинофестивалей в Санкт-Петербурге, Плёсе, Ялте, Светлогорске, Выборге, Волоколамске, Смоленске, Великом Новгороде и под Туапсе. Фильм получил гран-при IV Ялтинского Международного кинофестиваля «Евразийский мост», приз зрительских симпатий и диплом III степени на XXIII Всероссийском фестивале визуальных искусств во Всероссийском детском центре «Орлёнок», приз зрительских симпатий на XVI Международном фестивале военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж».

Премьера «Сестрёнки» состоялась 17 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион». 22 сентября премьерный показ картины прошёл в Уфе в ГКЗ «Башкортостан».

После посещения премьеры Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве призвал всех жителей республики посмотреть картину, а также поручил организовать показы киноленты для башкирских школьников.