Первая встреча российско-американского Совета предпринимателей может состояться в октябре

Первая организационная встреча российско-американского Совета предпринимателей может состояться уже в октябре. Об этом рассказал “Ъ” посол США в Москве Джон Хантсман в своем последнем интервью перед отбытием на родину.

С предложением создать такой механизм еще в июле 2017 года выступил президент РФ Владимир Путин. По итогам переговоров в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом он объявил: «Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестиций, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, и сделают свои предложения на этот счет».

С тех пор о совете практически ничего не сообщалось. Джон Ханстман рассказал “Ъ”, что первое заседание группы могло состояться «на полях» ПМЭФ-2019, но сорвалось: «У нас уже были конкретные договоренности по поводу Совета предпринимателей, финализировать их предполагалось в ходе встречи двух президентов "на полях" прошлогоднего саммита G20 в Аргентине. Но буквально накануне случился инцидент в Керченском проливе, из-за которого встреча президентов США и России была отменена. А с ней и планы провести первое заседание Совета предпринимателей». Он подчеркнул, что «хоть планы и не реализовались, концепция остается правильной и рациональной», а ее воплощение «пошло бы на пользу деловым кругам обеих стран». «Я верю в то, что она будет воплощена. Может быть, уже в этом октябре или когда-нибудь позже. Обе стороны в этом заинтересованы. Надо просто найти подходящее время и место»,— подчеркнул дипломат.

По его словам, 90% торговли между США и Россией не затронуты санкциями. «А США остаются самым крупным инвестором в российскую экономику. Между нашими деловыми кругами тесные связи, есть много историй успеха. В России представлена почти тысяча американских компаний. А в США работает множество талантливых российских предпринимателей,— напомнил Джон Хантсман.— И есть все основания думать, что сотрудничество может быть еще немного расширено с целью углубления нашего диалога в области торговых отношений. И это может способствовать нахождению путей решения и некоторых политических вопросов».

Полную версию интервью с Джоном Хантсманом читайте на сайте “Ъ”.

Елена Черненко