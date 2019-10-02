В «Три-З» стартовал первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз

- Федеральная сеть офтальмологических центров «Три-З» объявляет о старте первого обучающего курса по имплантации заднекамерных факичных интраокулярных линз (ФИОЛ). Занятия проводятся на базе референтного центра CARE GROUP, статус которого ГК «Три-З» получила в апреле 2019 года.

Референтный центр создан с целью внедрения в практическую офтальмологию России передовых методик коррекции зрения: имплантации факичных инраокулярных линз (ФИОЛ) для коррекции миопии высокой степени, астигматизма и пресбиопии, а также добавочных линз с целью достижения максимального рефракционного результата после ранее проведенных операций по замене хрусталика.

Курс обучения состоял из трех частей: теоретической, WetLab и «живой хирургии». Имплантация ФИОЛ для пациентов с тонкой роговицей и экстремально высокой степенью близорукости – единственный шанс избавиться от очков, с сохранением анатомии глаза. Кроме того, эту технологию выбирает все большее количество пациентов для коррекции возрастных (пресбиопических) изменений зрения.

Клиники «Три-З» начали работать с факичными интраокулярными линзами в 2016 году. За три года во всех клиниках сети было имплантировано более 250 индивидуально рассчитанных ФИОЛ, при этом изготовление и поставка в РФ осуществлялись напрямую от их производителя – CARE GROUP. В 2017 и 2018 году ГК «Три-З» стала лидером в РФ по числу имплантаций интраокулярных гибких линз EyePCL и EyePCL Toric, по данным единственного официального поставщика в РФ ООО «Ком Спан».

Работа в рамках референтного центра позволила освоить эту технологию большинству офтальмохирургов «Три-З». Слушателями первого обучающего курса стали офтальмохирурги Ольга Куликова (Краснодар), Роман Правдюк, Галина Болтян (Ессентуки), Павел Лебедев (Москва).

Наставниками выступили Александр Бойко (Краснодар) и Дмитрий Перегудов (Пермь). Под их руководством врачи учились имплантировать ФИОЛ с помощью специальных муляжей. По итогам занятия все слушатели получили соответствующие сертификаты.

«Опыт хирургов «Три-З» по расчету и имплантации ФИОЛ неоспоримо самый большой в России* – и очень востребован среди коллег-офтальмологов. Первый обучающий курс прошёл в формате «круглого стола», в ходе которого все пользователи этой технологии систематизировали свои знания и поделились опытом. В рамках второго этапа работы референтного центра слушателями курса станут хирурги из других клиник. А значит довольно редкая на данный момент технология станет более распространенной: клиники перестанут отказывать пациентам с особенностями строения глаз, и они тоже получат свой шанс на восстановление хорошего зрения», - комментирует медицинский директор ГК «Три-З» Инна Злотникова.