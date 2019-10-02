В Нижегородской области обследуют шесть свалок до конца года

На обследование шести объектов накопленного экологического вреда в Нижегородской области до конца года выделили более 30 млн руб., сообщает пресс-служба региона. В августе стоимость проведения таких мероприятий оценивалась в 40,2 млн руб.

Обследовать планируют три объекта в Балахнинском районе – мазутохранилище открытого типа, пруды-накопители кислых гудронов и полигон промышленных отходов. Еще по одному объекту находятся в Дзержинске – свалка промышленных отходов на территории бывшего завода «Заря», в Нижнем Новгороде – хранилище кислых гудронов у поселка Лесная поляна, и в Павлове – свалка промышленных отходов. В результате обследования будут определены вид, состав и класс опасности отходов, степень загрязнения территории. После этого можно будет определить, какие существуют варианты ликвидации свалок, и подготовить задание на разработку проектно-сметной документации.

Подробнее о промышленных свалках – в спецпроекте “Ъ-Приволжье” «Пора сваливать».

Анастасия Еремина