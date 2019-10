Расписание недели

Фото: Backwoodz Studioz

концерт

Блокхэд

Клуб «Шестнадцать тонн»

Хип-хоповый продюсер Блокхэд (Тони Саймон) с авторитетного лейбла Ninja Tunes везет в Москву своих заокеанских коллег — уже знакомую россиянам трип-хоповую группу Arms And Sleepers с материалом нового альбома «Find The Right Place» и техасского коллегу по лейблу Джо Корралеса-младшего, выступающего под сценическим именем Yppah. Москвичам предстоит вечеринка, на которой еще не старые музыканты самыми разными способами будут доказывать, что вся модная музыка выросла из давнего джаза, соула и уличного бита 1990-х.

Фото: Dschoint Ventschr, Nukleus Film, Ma.Ja.De Filmproduktion

мультфильм

Швейцарец Крис

Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус)

Документальная анимация швейцарского режиссера Ани Кофмель из программы «Неделя критики» прошлогоднего Каннского фестиваля. В 1992 году швейцарский военный журналист Крис Вуртенберг был найден мертвым в Хорватии. Кофмель, его двоюродная сестра, снимает фильм-расследование его смерти, используя всевозможные документальные материалы — письма, видеохронику, съемки с места событий — и воссоздавая с помощью анимации то, что по-другому показать невозможно. Фильм открывает уикенд швейцарского кино, показы которого пройдут в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи и музее современного искусства «Гараж».

Фото: HBO, Sky Television

сериал

Чернобыль

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Самый обсуждаемый сериал года — на большом экране. «Чернобыль» HBO получил 10 премий «Эмми», в том числе в номинациях «лучший мини-сериал», «лучший сценарий» и «лучшая режиссура», а в России удостоился не только положительных рецензий ведущих кинокритиков, но и привлек внимание политических обозревателей, вызвав дискуссию о том, как и зачем американские и британские кинематографисты обращаются к советской истории. После показа в «Октябре» перед зрителями выступит главред «Искусства кино» Антон Долин, который представит свою версию феноменального успеха «Чернобыля».

Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ

концерт

Френдзона

«Арбат Hall»

Петербургская группа «Френдзона» описывает в своих песнях самые разные варианты романтических взаимоотношений между совсем молодыми людьми, порой предельно радикализуя тему. В 2018-м, уже имея многомиллионные просмотры клипов и сотни тысяч подписчиков в соцсетях, «Френдзона» — как и многие популярные группы — попала под каток отмен концертов. Несмотря на искусственный характер проекта, созданного под несомненным впечатлением спрятавшихся за псевдонимами продюсеров от «Пошлой Молли», на подростковых кумиров наехали по-взрослому, причем не только в регионах, но и в Москве. Так что визит в «Арбат Hall» все равно что поход на митинг. И круто, и страшно.

Фото: Warner Bros.

фильм

Матрица

Культовый фильм Вачовски отмечает свое 20-летие выходом в прокат новой цифровой копии. Премьеру «Матрицы» весной 1999-го можно рассматривать как один из вариантов границы, отделяющей XX век от XXI, причем не только в техническом отношении (фильм получил четыре «Оскара» за монтаж, звук, монтаж звука и визуальные эффекты). Доведя до совершенства эстетику киберпанка, собрав конструктор из современной поп-философии и научно-фантастической мысли, Вачовски совершили своеобразный квантовый скачок в следующее тысячелетие, приложив руку к созданию мрачного образа будущего у нескольких поколений зрителей.

спектакль

Сукины дети

Театр им. Вл. Маяковского

Текст современного литовского автора Саулюса Шалтяниса стал основой для спектакля Эймунтаса Някрошюса, который он поставил за полгода до смерти — поставил не в своем театре «Мено Фортас», а в Клайпедском драматическом театре. Последний высокий образец метафорической режиссуры Някрошюса, превращающего историю Литвы в библейскую притчу. Вместе с «Цинком» (последней постановкой Някрошюса в «Мено Фортас») «Сукины дети» образуют своего рода прощальную дилогию; московские зрители смогут увидеть оба спектакля этой осенью с разницей всего в несколько дней — очень уместное совпадение.

Фото: Ханнес Цебедин

выставка

На районе / За пределами центра

Благодаря неукротимой энергии директора Австрийского культурного форума Симона Мраза Москва станет побратимом Вены, точнее — «Красной Вены», потому что по заветам старых венских социалистов, удачно совпадающим с программой новых московских урбанистов, культуру и просвещение тут несут в окраинные районы города. 15 октября на «Фабрике» откроется выставка «На своем месте», психогеографическое исследование окружающих промышленных окрестностей, проведенное фабричными художниками-резидентами. 17 октября в кинотеатре «Звезда» покажут документальный фильм «Я — Москва», коллажный портрет города, сделанный Ксенией Гапченко и Маргаритой Захаровой из любительских видео по образцу киноэксперимента «am rand: die stadt» Австрийского музея кино. С 18 октября в Музее индустриальной культуры можно будет узнать, «Где живут вещи»: проект венского фотографа Клауса Пихлера посвящен феномену «self storage». 19 октября в Ново-Молоково выставят социальную скульптуру «Однушка» — художница Елена Колесникова и куратор Елена Ищенко размышляют о социальном смысле арт-резиденций и паблик-арта. 26 октября в «Гоголь-центре» с первой в Москве персональной выставкой дебютирует ростовчанин Пасмур Рачуйко, наследник великой русской критико-реалистической традиции, иронично облекающий гопническое содержание современной жизни в китчевую форму. А с 28 октября в Культурном центре ЗИЛ можно будет изучить «Социальное жилье в Вене» — фотовыставка расскажет об опыте «Красной Вены» и его значении для сегодняшней урбанистики.

Фото: John Bigelow Taylor © Yoko Ono

выставка

Йоко Оно. Небо всегда ясное

Московский музей современного искусства на Петровке

Персональная выставка Йоко Оно сделана в рамках XIV Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», что неудивительно: возвращение художницы, на протяжении долгих лет остававшейся для широкой публики «вдовой Джона Леннона», связано не только с реабилитацией творчества выпавших из большой истории искусства, оказавшихся в тени мужчин и вовсе забытых женщин, но и с растущим интересом к самым ранним практикам концептуализма и особенно перформанса. Йоко Оно была среди пионеров того и другого. Серия «Инструкций», реэнэктменты перформансов и видео — за воскрешение духа 1960-х отвечает одна из акул кураторского дела, директор Музея современного искусства Аструпа-Фернли в Осло Гуннар Б. Кваран.

Фото: пресс-служба театра

спектакль

Хотим сыграть Мольера

Театр сатиры

Премьера, которой Театр сатиры отпразднует открытие 95-го сезона: постановка Александра Ширвиндта, музыка Владимира Дашкевича, стихи Юлия Кима, сюжет Мольера, в главной роли — Федор Добронравов. Худрук театра и режиссер-постановщик внес в мольеровского «Мещанина во дворянстве» элементы сурового театрального реализма: «Мы не успеваем все должным образом подготовить: декорации сделаны на 80%, костюмы не все, актриса забеременела. Но все же решили, раз зрители пришли, то пусть идет, как идет, и начинаем якобы играть спектакль, где все время происходят накладки». Ну, в общем-то, так оно все на самом деле обычно и бывает.

Фото: Institut International Andrei Tarkovski

фильм

Андрей Тарковский. Кино как молитва

Документальный фильм об Андрее Тарковском, снятый его сыном Андреем Андреевичем (он известен также как публикатор «Мартиролога»), премьера которого состоялась на кинофестивале в Венеции. Рассказчиком здесь выступает герой, авторы включили в картину никогда не публиковавшиеся записи лекций, интервью, встреч со зрителями, хронику со съемочных площадок, а также записи стихотворений Арсения Тарковского, сделанные для «Зеркала», но не включенные в финальную версию фильма. Режиссером монтажа стал Михал Лещиловский, который когда-то монтировал «Жертвоприношение».

Фото: CBS Films, Entertainment One

фильм

Окей, Лекси!

Комедия, снятая Джоном Лукасом и Скоттом Муром, известными как сценаристы обеих частей «Мальчишника в Вегасе» Тодда Филлипса. Главная героиня их фильма — цифровая помощница Лекси, встроенная в смартфон нового типа,— правнучка ХАЛа из «Космической Одиссеи», только в отличие от него она не прикидывается безгрешной и в открытую начинает управлять жизнью своего человека по собственному усмотрению, превращая ее в настоящий скринлайф-хоррор.

Фото: Gulp Splash Productions, Vanishing Angle

фильм

Зеленее травы

Сюрреалистическая черная комедия из программы фестиваля «Сандэнс», дебют в режиссуре двух актрис Жослин Дебоэр и Доун Люббе, который заставил американских рецензентов вспоминать то Франца Кафку, то Джона Уотерса. «Зеленее травы» — рассказ об альтернативной одноэтажной Америке, в которой все мужчины носят подтяжки, женщины — брекеты, а в понятие добрососедства входит возможность запросто подарить новорожденную дочку соседке, которая выразила свое восхищение ребенком. Дети здесь превращаются в собак, что вовсе не мешает им продолжать ходить в школу. Не исключено также, что кто-то из героев — серийный маньяк-убийца, что, впрочем, вполне вписывается и в традиционный комплект историй пряничных домиков и степфордских жен.

Фото: Третьяковская галерея

выставка

Василий Поленов

Третьяковская галерея на Крымском Валу

Одногодка и однокашник Репина, в Императорской академии шедший с ним ноздря в ноздрю, Василий Поленов (1844–1927) прожил фактически почти столько же, а в смысле «жизни в искусстве» — куда меньше, несмотря на все свои разнообразные музыкально-театрально-литературные дарования, педагогические таланты, просветительство и «содействие устройству деревенских, фабричных и школьных театров». Диапазон его художнического голоса, в сущности, невелик — от «Московского дворика» до «Христа и грешницы». Однако 175-летие юбиляра отмечают большой выставкой пейзажа, портрета, исторической живописи, евангельских сюжетов, театральных эскизов и архитектурных проектов — свыше 150 вещей из 14 отечественных музеев и частных собраний.

Фото: Roth Films, Walt Disney Pictures

фильм

Малефисента: Владычица тьмы

Продолжение фильма студии Disney 2014 года, переснявшей собственную «Спящую красавицу» в духе нового времени. Собственно, от мультфильма 1959 года остался только образ злодейки Малефисенты: авторы новой версии рассказали классическую историю с ее точки зрения. Действие «Владычицы тьмы» происходит сразу после событий предыдущего фильма, Малефисента снова конфликтует с людьми, только на этот раз яблоком раздора становится любовь принцессы Авроры (Эль Фэннинг), за которую с Малефисентой борется королева Ингрид (Мишель Пфайффер). Костюмы Джоли стали еще более откровенными, спецэффекты — еще более дорогими, а у Малефисенты появилась своя собственная семья — целый выводок демонов с рогами и черными крыльями.

Фото: Twentieth Century Fox, BBC Films,Calamity Films, Pathe

фильм

Джуди

Кинобиография легендарной голливудской звезды Джуди Гарленд, рассказывающая о шести неделях 1968 года, когда она в последний раз выходила на сцену. Главную роль сыграла Рене Зеллвегер, не имеющая портретного сходства с героиней, отчего ее перевоплощение оказалось еще более натуралистичным и пугающим.

Подробнее — Алексей Васильев

Фото: ЛЕОСФИЛЬМ

фильм

Мысленный волк

Новый фильм Валерии Гай Германики, «философский хоррор», написанный Юрием Арабовым и разыгранный двумя актрисами в классической декорации фильма ужасов — в скрюченном домишке.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: Big Beach Films

фильм

Прощание

Мамблкор американки китайского происхождения Лулу Ван с рэпершей Аквафиной в главной роли. Комедия об идентичности и лжи во спасение, в которой врут не только герои, но даже музыка и монтаж, стала одним из главных хитов «Сандэнса».

Подробнее — Ксения Рождественская

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

концерт

Луна

Adrenaline Stadium

В отличие от многих украинских артистов, объявивших явный или негласный мораторий на поездки в Россию, Кристина Герасимова, она же Луна, продолжает активно концертировать по обе стороны границы. Ее российский тур начнется сразу после выступления на киевской Киностудии имени Довженко. Карьере певицы не повредил и разрыв с мужем — киевским суперпродюсером Юрием Бардашем (Quest Pistols, «Грибы», Youra, «Коррупция»). В одиночном плавании она выпустила уже два альбома, последний из которых, «Транс», будет представлен в «Стадиуме».