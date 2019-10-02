Страховой рынок non-life юга России в первом полугодии 2019 г. вырос на 2,5% – до 25,3 млрд руб.

По данным Центрального банка России, сборы non-life страховщиков юга России в первом полугодии 2019 г. по всем видам страхования (без ОМС) выросли на 2,5%, составив 25,3 млрд руб. против 24,4 млрд руб. за аналогичный период годом ранее.

Лидером по сборам страховых премий на юге России стал Краснодарский край, общая сумма страховых премий в этом регионе составила 12,2 млрд руб. На втором месте Ростовская область со сборами в 7,6 млрд руб., на третьей строчке Волгоградская область – сборы достигли 4,6 млрд руб.

Non-life cборы «АльфаСтрахование» на юге России выросли в первом полугодии 2019 г. на 7,4% и составили 3,7 млрд руб. Доля компании на региональном рынке составила 14,7% против 14% за аналогичный период прошлого года.

Сборы «АльфаСтрахование» по ОСАГО на юге увеличились на 11% – до 2,3 млрд руб., компания заняла первое место на региональном рынке с долей 20%. По страхованию имущества физических лиц компания оказалась на втором месте на юге России с долей рынка 16,7%, сборы за период выросли на 104% – до 240,7 млн руб. Также рост отмечен в страховании имущества юридических лиц – сборы увеличились на 15% – до 80,4 млн руб.