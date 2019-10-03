Краснодар разнообразил карту

Администрация Краснодара опубликовала на своем сайте карту земельных участков, которые были возвращены из частной собственности муниципалитету за последние годы. Пока там 68 участков площадью от 18 кв. м до почти 200 га. Мэр Евгений Первышов уже заявил, что работа идет по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, и все возвращенные участки будут обустроены «для пользы горожан». Эксперты говорят, что появление карты поможет контролировать распоряжение муниципальной землей, однако не является панацеей от злоупотреблений.



Мэрия Краснодара создала электронную карту земельных участков, которые были возвращены из частной собственности в муниципальную. Она опубликована на сайте администрации. Как заявил глава города Евгений Первышов, целью мэрии является усиление контроля за использованием городской земли. «Мы хотим не просто вернуть участки, а использовать их для нужд горожан. Для расширения и создания зеленых зон, как в Вишняковском сквере и сквере 80-летия Краснодарского края. Для новых спортивных площадок. Строительства трамвайных линий, как на ул. Московской. Приглашаю всех принимать участие в контроле за этими территориями, чтобы они были свободны для пользования всех жителей Краснодара и повторно не убыли из муниципальной казны», - сказал мэр.

Пока на карте отмечены 68 возвращенных муниципалитету участков площадью от 18 кв. м до почти 200 га. Маленькие в основном находятся в центральной части города, как пояснили в мэрии, это участки, на которых незаконно стояли торговые ларьки. Из более крупных участков поблизости от центра — земля на ул. им. Митрофана Седина, 1 (2,5 тыс. кв. м), на ул. Береговой, 142/3 (999 кв. м) и ряд других. Самый крупный — остров Большой (1,9 млн кв. м), который администрация уже перевела в зону зеленых насаждений во избежание его застройки. В большинстве случаев земли возвращались в судебном порядке: мэрия доказывала, что при передаче их в частную собственность допускались нарушения.

Комментируя необходимость действий мэрии, Евгений Первышов пояснил, что эта работа ведется на протяжении последних трех лет по поручению губернатора. «Сегодня эти территории освобождены и никому не переданы, это моя принципиальная позиция»,- добавил он. В качестве примера в мэрии приводят ул. Московскую, на которой в частные руки попала даже дорога, чего, по его мнению, не могло произойти в законном порядке. Это позволило мэрии отсудить участок у его прежнего владельца ООО «Каталина парк». Теперь на Московской строится сеть ливневой канализации, идет проектирование трамвайной ветки. «Если бы этот участок находился в частной собственности, это было бы невозможно»,- заявил мэр. Кроме того, в аренде у частного лица ранее оказалась половина территории сквера «Вишняковский», где планировалось построить гостиницу, однако администрация города добилась его возврата муниципалитету в арбитраже.

Карта будет пополняться. В данный момент ведется возврат участка в микрорайоне «Молодежный». «Это 4,5 га — там вообще нет зеленой зоны и парка. Мы уже провели публичные обсуждения будущего благоустройства парка, но пока земельный участок не вернулся в муниципальную собственность»,- сказал господин Первышов. Кроме того, известно, что администрация не намерена продлевать долгосрочный договор аренды земли на нечетной стороне ул. Октябрьской (напротив ЖК «Центральный»), где расположен так называемый «скобяной рынок». «Сейчас там расположено больше двухсот всевозможных павильонов, где продают краны, сантехнику. В центре города такое находиться не должно», - заявил мэр, уточнив, что дальнейшая судьба этой территории будет определена на общественных слушаниях.

Основатель и координатор общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова считает, что дополнительный контроль над землей пойдет городу на пользу. «Давайте не будем питать иллюзий — в Краснодаре существует мощное давление на власть со стороны застройщиков, и нередко принимаются недопустимые решения. Карта — это хорошо, но я призываю горожан следить хотя бы за землей, которая находится возле их домов. И, в случае, если они видят нарушения — обращаться в прокуратуру, писать обращения губернатору, использовать законные инструменты для того, чтобы привлечь внимание к проблеме», - прокомментировала Елена Шувалова.

Генеральный директор компании Macon Илья Володько рассказал, что рыночную стоимость возвращенных городу участков оценить сложно, поскольку все зависит от того, как именно мэрия будет ими распоряжаться. «Разброс цены огромный — от 5 тыс. до 100 млн руб. за га. Ведь одно дело, если это земля с назначением «строительство жилых домов» и другое — если там вообще ничего нельзя строить. Некоторые участки объективно почти ничего не стоят», - прокомментировал эксперт. При этом, по его словам, частной земли в Краснодаре по-прежнему много даже в центре города. «Есть большие пустующие участки, которые еще ждут инвесторов. Так что дефицита на рынке нет», - пояснил господин Володько.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко заявил, что одним из оснований для возврата земли являются нарушения при приватизации.

«Часто право собственности на участки в Краснодаре узаконивалось через суд. В процессе оформления участков могли возникнуть спорные моменты. Если говорить о договорах аренды, то нередко бизнес просто не использовал участки по назначению. Например, арендовав землю под строительство, он его не вел. Подобные нарушения сегодня и позволяют мэрии возвращать участки городу», - резюмировал Роман Домащенко.

Председатель краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков считает, что для бизнеса эта ситуация является негативной, поскольку страдает конечный собственник земли, хотя до этого она уже могла быть продана много раз. «Если при приватизации действительно были нарушения, то тогда нужно проверить всю цепочку и наказать ответственных лиц, чиновников, которые это допустили. На деле же в убытке оказывается только предприниматель, который купил землю тогда, когда у мэрии еще не было никаких вопросов по поводу ее статуса», - говорит Даниэль Башмаков.

Михаил Лукашов