25% строящихся домов в Петербурге перейдут на проектное финансирование

73% строящихся домов в Петербурге будут завершены по старым правилам, по ДДУ, 25% перейдут на проектное финансирование или будут достраиваться за собственные средства компаний. Всего в городе в настоящее время реализуют свои проекты 189 застройщиков по 431 разрешению на строительство. Об этом заявил зампредседателя комитета по строительству Евгений Барановский.

По его словам, 2% жилых комплексов являются проблемными и включены в «дорожную карту».

Из 107 проектов строительства, которые должны перейти на проектное финансирование, опасения властей вызывают 13, причем по девяти из ним строительство не осуществляется.