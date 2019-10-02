02 октября, среда
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

На рынках Сочи снизилась стоимость торгового места

Горсобрание курортной столицы снизило тариф за использование торговой площади с 43 руб. за кв. метр в день – до 10-15 руб. в зависимости от формата торговли. С данной инициативой к народным избранникам вышла мэрия Сочи, сообщает пресс-служба администрации города. Теперь стоимость 1 кв метра торгового места на рынках закрытого типа обойдется в 10 руб. в день (без НДС), и в 15 руб. - на объектах открытого типа.

Сообщается, что к этой мере пришлось прибегнуть из-за снижения количества участников ярмарок. Ожидается, что реализация продукции на ярмарках города теперь будет более рентабельной и количество предпринимателей, равно как и ассортимент товаров, там увеличится.

Андрей Ульченко


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

новости компаний

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя