В Зернограде ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали жителя Зернограда, подозреваемого в организации у себя дома лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли более 5 кг вещества, которое по заключению экспертизы является синтетическим наркотиком - мефедроном, а также более 500 л химических реактивов, около 10 кк прекурсоров, и оборудование для производства наркотиков.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит пожизненное заключение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела в отношении организатора нарколаборатории сотрудники ФСБ и полиции задержаны девять граждан, которые участвовали в распространении произведенных в ней веществ. Из продавали с помощью тайников на территории региона, в частности в окрестностях Ростова, Шахт и Новошахтинска.

Дарья Голякова