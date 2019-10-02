John Lobb проведут в Москве сессии bespoke

5 октября в St James («Времена года») и 6 октября в фирменном магазине John Lobb в ГУМе состоится bespoke-сессия с мастером марки Мишелем Рабалланом, в рамках которой он снимет мерки и расскажет обо всех тонкостях создания обуви и секретах индивидуального пошива.

John Lobb — одна из самых статусных в мире обувных марок. Она была основана в Лондоне еще в 1876 году, во времена правления королевы Виктории. Клиентами этой фирмы были король Великобритании Эдуард VII и великий тенор Энрико Карузо, ботинки John Lobb носил легендарный персонаж Яна Флеминга Джеймс Бонд. Cегодня John Lobb параллельно с линией готовой обуви выполняет специальные заказы, предлагая клиентам пошив обуви по индивидуальным меркам. Для каждой стопы вручную создается именная деревянная колодка. Она бережно хранится в мастерской, чтобы ее можно было использовать для следующих заказов.