Армавиру может быть присвоено звание «Город воинской доблести»

Сегодня на совещании в Законодательном собрании Кубани был рассмотрен вопрос о присвоении Армавиру почетного звания «Город воинской доблести», сообщает пресс-служба представительного органа власти. С соответствующей инициативой обратился Совет ветеранов города, а также другие общественные организации и жители муниципального образования.

Спикер парламента Юрий Бурлачко напомнил, что в декабре прошлого года депутаты краевого заксобрания приняли закон «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края». Согласно ему муниципальным образованиям Кубани могут быть присвоены звания: «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». С тех пор два кубанских города, Темрюк и Крымск, обрели это высокое звание.

«Инициативу жителей Армавира поддержало руководство муниципалитета. Рассмотрение поступившего ходатайства осуществляется в течение 60 дней со дня его поступления и далее направляется в краевой организационный комитет «Победа» для согласования», - отметил Юрий Бурлачко.

Как отметил мэр Армавира Андрей Харченко, в годы Великой Отечественной войны город внес свою немалую лепту в разгром фашистских захватчиков. Армавирско-Майкопская оборонительная операция длилась 11 дней и сыграла большую роль в остановке врага на пути к майкопским и черноморским нефтяным запасам.

По итогам обсуждения было принято решение направить материалы о присвоении Армавиру звания «Город воинской доблести» в оргкомитет «Победа».

Андрей Ульченко