Путин назначил главу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Президент России Владимир Путин назначил главой Московской межрегиональной транспортной прокуратуры советника юстиции 2-го класса Константина Букреева, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Ранее он занимал пост прокурора Самарской области.

Господин Букреев окончил Дальневосточный юридический институт МВД России, с 2000 года занимал разные должности в органах прокуратуры, в частности, был заместителем и начальником управления Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе. За свою работу получил несколько наград («Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знак отличия «За верность закону» 2-й степени).

На сайте Генпрокуратуры также сообщается, что Владимир Путин снял с должности прокуроров Воронежской и Томской областей Николая Шишкина и Виктора Романенко. Они были назначены на должности заместителя генпрокурора. Кроме того, назначен прокурор Тюменской области — старший советник юстиции Владислав Московских.

Как пишет РБК со ссылкой на копию указа президента, Владимир Путин также уволит главного инспектора МВД России генерал-майора полиции Эдуарда Соболя и еще четырех человек: