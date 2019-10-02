В парижском бутике Chaumet пройдет выставка фотографий с украшениями марки

После экспозиций, посвященных связи ювелирного искусства с литературой и природой, ювелирный дом Chaumet открывает выставку фотографий авторства Джулии Гетта Autrement, которая пройдет в бутике марки на бульваре Сен-Жермен, 165 в Париже с 1 октября по 2 ноября 2019 года. Выставка наглядно представляет диалог между искусством и модой, историей и новыми трендами, наследием Chaumet и его современными творениями. Архивные документы оцифрованы, а фотографии Джулии Гетта заключены в старинные рамы XV и XIX веков, предоставленные домом Lebrun. Работы шведского фотографа вдохновлены фламандскими мастерами и искусством эпохи Возрождения, автор исследует многогранность ювелирных украшений, которые предстают в самых неожиданных образах. Сотуары с драгоценными камнями превращаются в обручи для волос, сотуары Jeux de Liens и Liens Sduction становятся эполетами и браслетами вокруг щиколотки. Броши Espigleries и обручальные кольца Liens vidence украшают локоны как заколки. Браслеты Josphine Aigrette блистают на тыльной стороне ладони, а коктейльное кольцо Bee My Love становится изящным держателем платка.