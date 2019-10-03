В челябинской прессе ищут 2,5 млрд

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск банка «Траст» о введении первой стадии процедуры банкротства — наблюдения в челябинском АО «Роспечать». Сумма требований кредитора — 61 млн руб. «Траст» получил право взыскания задолженности в порядке правопреемственности от санируемого Автовазбанка. Кредитное учреждение, как и «Роспечать», входило в активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных за присвоение средств в особо крупном размере. Руководство «Роспечати» отмечает, что образовавшийся долг — результат сотрудничества аффилированных организаций. В «Трасте» сообщили, что 61 млн руб. — это только просроченная задолженность: «Роспечать» выступала поручителем и заемщиком для медиахолдинга братьев Ананьевых и должна вернуть банку в общей сложности 2,5 млрд руб. Эксперты оценивают вероятность признания «Роспечати» банкротом как высокую.



Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованными требования банка «Траст» на сумму 61 млн руб. к Непубличному акционерному обществу распространения, обработки, сбора печати Челябинской области (АО «Роспечать»). В отношении розничной сети по продаже печатной прессы ввели процедуру наблюдения. Временным управляющим назначен Евгений Бодров. Он будет в течение шести месяцев изучать экономическое состояние «Роспечати» и вынесет решение о начале конкурсного производства, оздоровлении предприятия или введении внешнего управления.

Банк «Траст» стал кредитором «Роспечати» в порядке правопреемственности по долгам Автовазбанка, который был присоединен к «Трасту» весной этого года. Автовазбанк, как и челябинская «Роспечать», входил в активы бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия (в рейтинге российского Forbes за 2019 год у него было 165-е место) и Алексея Ананьевых. В сентябре они были заочно арестованы по уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Генеральный директор «Роспечати» Константин Федоринин в разговоре с “Ъ-Южный Урал” сообщил, что задолженность связана с деятельностью бывших акционеров братьев Ананьевых «в рамках сотрудничества аффилированных организаций». Сеть продолжит работу до принятия решения временным управляющим о ее дальнейшей судьбе.

«Если управляющий найдет вариант оздоровления, например инвестора, будем работать, если нет, будем распродавать активы. У нас много имущества — здания, торговые объекты. У нас сейчас около 300 объектов продажи прессы. Не знаю, хватит ли этого, чтобы расплатиться. Инвентаризацию еще не проводили»,— отметил господин Федоринин. Согласно финансовой отчетности «Роспечати», сеть завершила 2018 год с чистым убытком в размере 95,6 млн руб.

В банке «Траст» рассказали, что долг «Роспечати» возник из-за того, что компания выступила поручителем и залогодателем для холдинга «Медиа 3», который также принадлежал братьям Ананьевым. «Данное юридическое лицо является заемщиком, а также поручителем и залогодателем в группе “Медиа 3”. 61 млн руб.— это просроченная задолженность. Общий долг данного заемщика — 2,5 млрд руб.»,— сообщила эксперт по работе со СМИ отдела коммуникаций банка Анна Пономарева. Варианты погашения задолженности без банкротства «Роспечати» не рассматриваются, подчеркнули в «Трасте».

В холдинг «Медиа 3» входили купленные братьями Ананьевыми в начале 2000-х годов газеты «Труд», «Аргументы и Факты», «Экстра-М» и «Центр Plus», типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресса». Холдинг также создал сеть киосков «Первая полоса», которая стала самой крупной в России по выручке. С 2012 года владельцы стали избавляться от газет, в 2014 году было продано последнее издание. При этом братья Ананьевы сохранили типографию, дистрибуцию и интернет-подразделение.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Роспечать» принадлежит дистрибуторской компании «Ариа-АиФ», которая в августе этого года была признана банкротом. Организации принадлежит сеть дочерних предприятий, которые распространяют прессу на территории Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Всего с января 2018 года, как следует из картотеки арбитражных дел, в адрес компании было подано 96 исков на 169 млн руб. Большинство из них удовлетворено. Среди истцов — структуры «Новой газеты», ИД «Комсомольская правда», ИД Burda, Hearst Shkulev Media, «Собеседник».

Партнер международного центра защиты прав Globallaw Генрий Папава считает «высокой» вероятность того, что суд в итоге признает «Роспечать» банкротом.

«Будет анализироваться, почему компания получила убыток, связано ли это с неэффективностью ее экономической модели. Может быть, у компании есть существенная дебиторская задолженность, которую можно реально взыскать в короткие сроки и закрыть задолженности. Также, возможно, у учредителей компании нет желания проходить процедуру ее банкротства, потому что в этом случае они сами могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по ее долгам, и они захотят погасить задолженность собственными средствами. Может, найдутся инвесторы, активы компании приглянутся кому-то, в том числе кредиторам. Если ответы на все эти вопросы будут отрицательными, банкротство весьма вероятно»,— говорит юрист.

Карина Кальярова