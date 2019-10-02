Конкурс на создание гимна объявили в Можге

В Можге объявили конкурс на создание гимна города. Победителю конкурса вручат диплом и 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба муниципалитета. Работы принимаются до 1 декабря.

Согласно условиям конкурса, продолжительность музыкальной композиции, не должна превышать 3,5 минут. Произведение должно быть торжественным, легко запоминаться и быть доступным для массового исполнения. Текст гимна должен состоять из 12-16 строк и припева, отражать историю города, иметь идейно-патриотический характер и соответствовать правилам русской словесности.

В конкурсе могут принять участие как коллективы, так и отдельные авторы. Участники должны представить комиссии аудио или видеозапись исполнения гимна, ноты и текст. Композиция может быть исполнена в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, либо в другом вокально-инструментальном варианте.