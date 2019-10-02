Hennessey раскрыл характеристики мотора модели Venom F5

Компания Hennessey раскрыла технические характеристики двигателя гиперкара Venom F5.

Автомобиль получит мотор, построенный на базе классического американского V8 семейства LS, который дополнен титановыми впускными клапанами и выпускными клапанами из инконеля, впускным коллектором с интегрированным воздушно-водяным интеркулером из цельного куска алюминия, титановую выхлопную систему и две шарикоподшипниковые турбины с деталями из 3D-печати.

Отдача 6,6-литрового турбомотора Hennessey Venom F5 составит 1840 л.с., что больше изначально заявленного для модели 7,4-литрового V8 мощностью 1600 л.с.

Напомним, карбоновый гиперкар был представлен в ноябре 2017 года в Лас-Вегасе на шоу SEMA.