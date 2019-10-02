Редакция газеты «Коммерсантъ» в Черноземье победила во всероссийском конкурсе СМИ «Медиа ТЭК 2019»

На Манежной площади в Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». В номинации «ТЭК России за рубежом» среди федеральных СМИ первое место заняла редакция газеты «Коммерсантъ» в Черноземье. Дипломы победителям вручали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр энергетики РФ Александр Новак, а также члены экспертного совета «Медиа ТЭК».

В нынешнем году, по данным организаторов, со всей страны на конкурс поступило более 400 работ. Проект «Коммерсанта» в Черноземье, отмеченный профессиональной комиссией, касался сравнения строительства в Турции АЭС «Аккую» с возведением новых блоков Нововоронежской атомной электростанции. Проекты, как оказалось, схожи не только дизайном атомных реакторов (ВВЭР-1200), но и ожиданиями от появления новых объектов — как в экономическом, так и в социальном плане. Медиапроект «Атомы познания» содержал, в частности, фотоисторию строек в России и Турции.

Владимир Зоркий