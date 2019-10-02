В Самаре будет временно ограничено движение в центре города

В самаре будет ограничено движение в связи с проведением Волжского инвестиционного саммита. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Движение транспорта будет ограничено 3-5 октября 2019 года с 09:00 (MSK+1) до 19:00 (MSK+1) по ул. Чапаевской от улице Красноармейской до улицы Вилоновская. С 20:00 (MSK+1) 2 октября до 19:00 (MSK+1) 5 октября будут запрещены любые остановки и стоянки транспортных средств на данном участке. Так же изменится схема движения автобусов №№ 24, 97 и 297. Ограничения не распространяются на спецтранспорт и автомобили с пропусками.

Анастасия Юдина