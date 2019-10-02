Саратовскую поликлинику уличили в необоснованном отказе детям в питании

В Саратове восстановлены права двоих детей из малоимущей семьи на бесплатное детское питание. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что право на питание у годовалых близнецов появилось в соответствии с выданной комитетом социальной поддержки населения города справкой. Однако при неоднократном обращении отца детей в поликлинику №19 в выдаче рецепта на сухую молочную смесь ему было отказано. Родители более трех месяцев были вынуждены покупать смесь за свои средства. Установлено, что в поликлинике незаконно требовали предъявить на осмотр детей и предоставить документы, не предусмотренные действующим законодательством.

В адрес учреждения внесено представление.

Марина Ковалева